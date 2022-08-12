***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
12.08.2022 12:50
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Enis Bardhi
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Levante
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054974
BIST
16:142.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 26,50
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:1417,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:1418,4717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0609
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4435
16:141.035,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.035,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:14
|POLHO
|6,38
|126.061.741
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,57
|270.535.146
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.409.194
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.982.015
|% 9,96
|
|PAMEL
|169,00
|18.637.143
|% -9,72
|
|AKENR
|1,99
|113.307.945
|% -9,13
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,75
|56.572.756
|% -5,91
|
|BLCYT
|12,15
|58.772.661
|% -5,81
|
|THYAO
|62,80
|4.561.192.454
|% 2,28
|
|AKBNK
|10,27
|1.618.153.547
|% 1,99
|
|YKBNK
|5,75
|1.389.285.379
|% 2,31
|
|SISE
|24,42
|1.361.928.086
|% 0,74
|
|SAHOL
|24,10
|1.354.203.429
|% -0,17
|
|ODAS
|4,05
|995.316.104
|% 3,05
|
|YKBNK
|5,75
|1.389.285.379
|% 2,31
|
|EKGYO
|3,66
|749.132.151
|% 0,27
|
|DOHOL
|4,49
|751.725.998
|% 0,45
|
|VAKBN
|4,63
|771.259.102
|% 4,99
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9562
|17,9611
|% 0,13
|
|Euro
|18,4571
|18,4717
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,7009
|21,8097
|% -0,61
|
|Frank
|18,9902
|19,1046
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7683
|4,7922
|% 0,09
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|2,80
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.006
|-18,00
|
|Tam
|6.940
|6.994
|2,00
|
|Yarım
|3.382
|3.419
|1,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,11
|
|B. Petrol
|98,52
|98,52
|-1,08
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29POLHO
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 589, 144 adet işlem
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 18 artarak (% 1.04 ) 3, 134
-
16:28ALBRK
Yüzde 5.20 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 618, 204 adet işlem
-
16:27PETKM
Yüzde 5.01 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 534, 821 adet işlem
-
16:26HALKB
Yüzde 4.40 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 973, 085 adet işlem