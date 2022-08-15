***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
15.08.2022 00:20
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Marc Bartra Aregall
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Real Betis
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in profesyonel futbolcusu Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055296
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
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En Düşük
2.841
17:5917,9350
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 17,9920
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|Önceki Kapanış
|: 17,9930
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17,9573
En Düşük
17,8981
17:5918,4448
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,4500
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18,3895
17:591.038,02
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|: -0,13%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.038,02
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|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.037,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9312
|17,9350
|% 0,02
|
|Euro
|18,3794
|18,4448
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,6868
|21,7956
|% -0,04
|
|Frank
|18,9615
|19,0758
|% -0,06
|
|Riyal
|4,7603
|4,7842
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,39
|
|Altın Gr.
|1.038
|1.039
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.951
|7.028
|36,00
|
|Yarım
|3.387
|3.436
|18,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.717
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|98,01
|98,01
|-1,59
|
Seans Raporu
17:59
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17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
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17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem