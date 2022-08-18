***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
18.08.2022 18:27
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mountassir Lahtimi
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Fath Union Sport
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056818
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1314
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
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18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0892
|Açılış
|: 18,3700
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|Önceki Kapanış
|: 18,4300
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18,4839
En Düşük
18,2352
18:051.023,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.023,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0639
|18,0707
|% 0,68
|
|Euro
|18,3136
|18,3577
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,6460
|21,7546
|% 0,38
|
|Frank
|18,8906
|19,0044
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7990
|4,8231
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-0,21
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|7,38
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.864
|6.946
|30,00
|
|Yarım
|3.344
|3.396
|15,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,73
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,02
|
|B. Petrol
|95,91
|95,91
|2,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
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17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
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17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
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17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem