***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
19.08.2022 15:30
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Ahmetcan Kaplan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057095
BIST
15:463.017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,80
|Açılış
|: 3.025
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|Önceki Kapanış
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3.052
En Düşük
2.999
15:4618,1244
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,1700
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|Önceki Kapanış
|: 18,1700
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18,1244
En Düşük
18,0302
15:4618,2564
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|: 18,3700
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15:461.022,90
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|Açılış
|: 1.022,92
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|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,27
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler15:44
|HKTM
|13,31
|1.250.022
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.816.352
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.712.935
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.717.721
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,50
|76.120.944
|% -9,27
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|GZNMI
|42,28
|361.926.664
|% -7,81
|
|DENGE
|2,25
|56.545.796
|% -7,41
|
|LKMNH
|17,22
|34.005.714
|% -6,46
|
|THYAO
|69,25
|3.643.497.145
|% -0,57
|
|SISE
|25,56
|2.785.144.413
|% 0,24
|
|PETKM
|11,09
|2.314.535.478
|% 0,27
|
|EREGL
|29,78
|2.287.372.247
|% 1,02
|
|TUPRS
|331,10
|2.237.305.042
|% 0,64
|
|EKGYO
|3,73
|1.584.915.733
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,72
|1.903.367.707
|% -3,21
|
|DOHOL
|4,95
|1.181.094.138
|% 4,43
|
|ALBRK
|2,00
|467.069.376
|% 2,04
|
|PETKM
|11,09
|2.314.535.478
|% 0,27
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1041
|18,1133
|% 0,19
|
|Euro
|18,2310
|18,2446
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,3683
|21,4755
|% -0,58
|
|Frank
|18,8497
|18,9632
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8071
|4,8312
|% 0,24
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-2,65
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.818
|6.921
|-36,00
|
|Tam
|6.862
|6.912
|-25,00
|
|Yarım
|3.343
|3.379
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,76
|