***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
31.08.2022 10:49
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Andreas Evald Cornelius
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059026
BIST
12:053.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 6,61
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.163
12:0518,1990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
12:0518,1968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0137
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1494
12:051.002,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,72
|Açılış
|: 1.002,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.002,12
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|49.478.537
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|21.096.991
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.253.179
|% 9,94
|
|KONTR
|233,40
|216.456.325
|% 9,47
|
|ESCAR
|43,20
|2.928.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.534.871
|% -9,98
|
|SKBNK
|3,44
|73.345.273
|% -6,52
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|THYAO
|72,10
|3.501.101.490
|% 2,34
|
|HALKB
|8,32
|1.383.799.565
|% 6,12
|
|GARAN
|23,22
|1.383.520.860
|% -4,13
|
|EKGYO
|4,03
|1.007.401.570
|% 0,00
|
|PETKM
|13,61
|993.505.694
|% 1,19
|
|EKGYO
|4,03
|1.007.401.570
|% 0,00
|
|HALKB
|8,32
|1.383.799.565
|% 6,12
|
|VAKBN
|7,10
|961.954.269
|% 6,77
|
|YKBNK
|6,86
|821.437.554
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,86
|652.922.442
|% -1,26
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1909
|18,1990
|% -0,01
|
|Euro
|18,1911
|18,1968
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,1079
|21,2137
|% 0,01
|
|Frank
|18,5471
|18,6589
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8282
|4,8524
|% 0,15
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-10,81
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.804
|-59,00
|
|Tam
|6.739
|6.791
|-41,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,44
|96,44
|-1,40
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:19QUAGR
Yüzde 4.77 oranında artışla 29.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 308, 856 adet işlem
-
12:18KARYE
Yüzde 5.34 oranında artışla 16.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 245, 151 adet işlem
-
12:17MAGEN
Yüzde 4.30 oranında artışla 14.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 338, 961 adet işlem
-
12:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, TUPRS, BIMAS
-
12:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 97 artarak (% 0.18 ) 2, 821