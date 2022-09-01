***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
01.09.2022 20:30
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Maximiliano Gomez Gonzalez
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Valencia
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059487
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|CLEBI
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|SMRTG
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|EGGUB
|307,30
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|OTKAR
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|506.789.299
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|DOGUB
|10,46
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|DIRIT
|3,60
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|MTRKS
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|2.945.184
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|ETYAT
|5,17
|4.033.592
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|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
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|PAMEL
|112,80
|21.844.526
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|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
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|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
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|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
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|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
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|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
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|YKBNK
|7,57
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|% 7,53
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|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
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|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
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|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
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|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,2029
|18,2102
|% 0,14
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|Euro
|18,1572
|18,1822
|% -0,63
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|Sterlin
|20,9601
|21,0652
|% -0,57
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|Frank
|18,4792
|18,5905
|% -0,28
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|Riyal
|4,8313
|4,8556
|% 0,14
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-12,78
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|Altın Gr.
|994
|994
|-6,82
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|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
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|Tam
|6.694
|6.765
|-9,00
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|Yarım
|3.262
|3.307
|-5,00
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|Çeyrek
|1.636
|1.653
|-2,00
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|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|-0,08
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|B. Petrol
|92,75
|92,75
|-2,89
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