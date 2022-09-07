***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
07.09.2022 16:29
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmeleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jean Evrard Kouassi
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Jean Evrard Kouassi'nin Fatih Karagümrük A.Ş.'ye geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061032
BIST
16:283.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 5,29
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:2818,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
16:2818,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0440
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:28995,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,57
|Açılış
|: 995,81
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ORGE
|12,98
|55.244.277
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|4.897.142.941
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|20.278.450
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|167.866.986
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.025.297
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,30
|179.253.665
|% -6,06
|
|ALKA
|66,40
|54.470.702
|% -5,88
|
|YKBNK
|7,98
|6.751.679.249
|% -3,62
|
|AKBNK
|15,07
|5.681.763.582
|% -3,21
|
|THYAO
|74,50
|5.565.303.443
|% 1,15
|
|EKGYO
|4,96
|4.897.142.941
|% 9,98
|
|SISE
|26,22
|4.073.169.302
|% 2,66
|
|EKGYO
|4,96
|4.897.142.941
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,98
|6.751.679.249
|% -3,62
|
|AKBNK
|15,07
|5.681.763.582
|% -3,21
|
|ISCTR
|10,22
|3.377.137.098
|% -2,94
|
|VAKBN
|10,67
|2.772.428.041
|% 5,85
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2284
|18,2435
|% 0,05
|
|Euro
|18,0886
|18,0953
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,7807
|20,8849
|% -0,73
|
|Frank
|18,4541
|18,5652
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-3,43
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-14,00
|
|Tam
|6.760
|6.828
|-12,00
|
|Yarım
|3.294
|3.335
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.671
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,05
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|-2,78
|