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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri

18.01.2023 12:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )

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Transfer Görüşmeleri

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Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Emrehan Gedikli
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar

Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102922


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FLAP 14,54 26.966.477 % 9,98  
BEYAZ 22,50 20.553.866 % 9,97  
VKING 39,50 546.522 % 9,97  
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Frank 20,4425 20,5656 % 0,82  
Riyal 4,9872 5,0122 % 0,08  
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Altın Ons 1.911 1.912 2,27  
Altın Gr. 1.155 1.155 3,21  
Cumhuriyet 7.807 7.925 11,00  
Tam 7.857 7.914 30,00  
Yarım 3.828 3.873 15,00  
Çeyrek 1.920 1.936 7,00  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 0,28  
Gümüş Gr. 14,63 14,65 0,20  
B. Petrol 86,34 86,34 0,42  
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