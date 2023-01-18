***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
18.01.2023 12:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Emrehan Gedikli
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102922
BIST
11:595.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 87,86
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.409
En Düşük
5.337
11:5918,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
11:5920,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1301
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4015
En Düşük
20,1554
11:591.155,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.155,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,33
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler11:59
|DURDO
|48,64
|18.351.872
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.288.087
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|26.966.477
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.553.866
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|BALAT
|21,70
|226.635
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|ORMA
|61,00
|74.115
|% -2,56
|
|ADEL
|119,70
|3.858.030
|% -2,13
|
|DERHL
|6,67
|17.555.816
|% -1,91
|
|THYAO
|150,30
|5.704.672.448
|% 1,97
|
|ASELS
|64,10
|4.428.392.330
|% 8,83
|
|EREGL
|41,12
|3.742.515.999
|% 0,54
|
|KOZAL
|584,40
|2.399.347.917
|% 5,07
|
|KRDMD
|19,53
|1.813.937.580
|% -0,36
|
|EKGYO
|8,60
|1.378.556.564
|% 0,12
|
|ODAS
|9,28
|915.087.493
|% 4,98
|
|PETKM
|18,66
|1.782.683.479
|% 1,30
|
|YKBNK
|9,97
|940.598.906
|% 1,84
|
|KRDMD
|19,53
|1.813.937.580
|% -0,36
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7917
|18,7972
|% 0,16
|
|Euro
|20,3823
|20,3909
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,1064
|23,2223
|% 0,54
|
|Frank
|20,4425
|20,5656
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,08
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|2,27
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|3,21
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.857
|7.914
|30,00
|
|Yarım
|3.828
|3.873
|15,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|0,42
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:15ASELS
Yüzde 8.91 oranında artışla 64.15 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 169, 409 adet işlem
-
12:14YYAPI
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 326, 068 adet işlem
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, SASA, TOASO
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 24 artarak (% 1.65 ) 4, 811
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, VKING, ONCSM, CEOEM, SDTTR, BEYAZ, SOKE, FLAP, DURDO