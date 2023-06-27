***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
27.06.2023 22:58
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Dimitrios Kourmpelis
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Serbest Statüde
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162752
BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:35
|BRYAT
|1.373,30
|173.625.591
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|4.070.725
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|34.380.579
|% 9,99
|
|ALCAR
|559,30
|78.857.543
|% 9,99
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|MAKTK
|4,74
|152.385.862
|% 9,98
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|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|MAKIM
|26,90
|14.244.317
|% -4,68
|
|ARASE
|163,10
|38.847.745
|% -3,61
|
|MACKO
|87,10
|23.057.160
|% -3,60
|
|PASEU
|31,20
|179.961.953
|% -3,17
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 1,41
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 9,93
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% -1,04
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
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|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 7,12
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|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% -0,67
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
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|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 8,04
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% -1,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9937
|26,0754
|% 0,36
|
|Euro
|28,4020
|28,5625
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,0841
|33,2500
|% 0,21
|
|Frank
|29,0117
|29,1865
|% 0,22
|
|Riyal
|6,9205
|6,9552
|% 0,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,78
|
|Altın Gr.
|1.602
|1.602
|4,03
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.110
|5.321
|9,00
|
|Çeyrek
|2.563
|2.660
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,86
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|19,11
|19,13
|0,03
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|-0,04
|