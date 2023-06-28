***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
28.06.2023 19:50
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mislav Orsic
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FC Southampton
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162756
BIST
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12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0537
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,2412
En Düşük
25,9172
12:3528,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0348
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,8964
En Düşük
28,3581
12:351.600,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.600,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.598,16
|
1.614,82
En Düşük
1.594,43
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|CASA
|123,10
|904.539
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|CASA
|123,10
|904.539
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0165
|26,0224
|% 0,15
|
|Euro
|28,4093
|28,4312
|% -0,08
|
|Sterlin
|32,8047
|32,9693
|% -0,64
|
|Frank
|28,9108
|29,0850
|% -0,13
|
|Riyal
|6,9143
|6,9489
|% 0,13
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,31
|
|Altın Gr.
|1.600
|1.600
|2,18
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.108
|5.319
|7,00
|
|Çeyrek
|2.562
|2.660
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|1,90
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:45
ODAS, MEDTR, KONKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
VKING, ASTOR, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
IMASM, ARASE, MACKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
TKNSA, AKGRT, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
IMASM, MAKIM, MACKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında