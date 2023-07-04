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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri

04.07.2023 12:15
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )

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Transfer Görüşmeleri

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Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Taha Altıkardeş
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar

Profesyonel futbolcumuz Taha Altıkardeş'in Göztepe A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165071


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EMKEL 10,56 100.601.123 % 10,00  
SEKFK 12,87 108.708.113 % 10,00  
ADEL 210,10 51.537.690 % 10,00  
YAYLA 6,27 28.845.201 % 10,00  
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Dolar 25,9752 25,9861 % 0,35  
Euro 28,3425 28,3522 % 0,15  
Sterlin 32,9639 33,1292 % 0,53  
Frank 28,8921 29,0662 % 0,33  
Riyal 6,9070 6,9416 % 0,26  
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16:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 5,97  
Altın Gr. 1.611 1.612 10,63  
Cumhuriyet 10.749 10.911 33,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.186 5.321 11,00  
Çeyrek 2.601 2.661 6,00  
Gümüş.Ons 23,01 23,03 0,11  
Gümüş Gr. 19,21 19,23 0,14  
B. Petrol 75,81 75,81 1,16  
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