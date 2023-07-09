***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
09.07.2023 13:56
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Flavio Mederios Da Silva
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Alta'awoun Saudi FC'ye geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167855
BIST
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18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
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|Açılış
|: 6.140
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|Önceki Kapanış
|: 6.141
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6.117
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6.223
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
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|Açılış
|: 26,1200
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|Önceki Kapanış
|: 26,1400
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26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 28,5000
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|Önceki Kapanış
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28,7006
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|Açılış
|: 1.612,20
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|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
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1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0348
|26,0375
|% -0,14
|
|Euro
|28,5620
|28,5734
|% 0,53
|
|Sterlin
|33,3267
|33,4939
|% 0,59
|
|Frank
|29,1695
|29,3453
|% 0,53
|
|Riyal
|6,9215
|6,9563
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|14,31
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|9,58
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.391
|10.644
|-22,00
|
|Yarım
|5.204
|5.347
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.673
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,11
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,29
|
|B. Petrol
|78,31
|78,31
|1,81
|