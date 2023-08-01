***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
01.08.2023 16:04
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmeleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mehmet Can Aydın
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FC Schalke 04
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
FC Schalke 04'ün profesyonel futbolcusu Mehmet Can Aydın'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179158
BIST
'
17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0592
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
17:5929,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0449
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
17:591.685,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -14,43
|Açılış
|: 1.685,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.683,09
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,25
|327.429.634
|% 225,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9591
|26,9646
|% 0,22
|
|Euro
|29,5845
|29,5914
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,2596
|34,4314
|% -0,45
|
|Frank
|30,6266
|30,8111
|% -0,32
|
|Riyal
|7,1645
|7,2004
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-21,97
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|-14,36
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.022
|11.120
|-50,00
|
|Yarım
|5.515
|5.586
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.793
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,98
|-0,45
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,57
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem