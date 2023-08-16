***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
16.08.2023 15:23
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Taxiarchis Fountas
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Serbest Statüde
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185993
BIST
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16:357.702
En Düşük
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En Yüksek
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|: 27,1350
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|Önceki Kapanış
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27,2020
En Düşük
27,0055
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En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
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1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KMPUR
|83,05
|777.797.179
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.936.802
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.215.642.257
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|330.319.529
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.393.425
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.850.942
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.177.436.293
|% -9,97
|
|FORTE
|105,10
|102.591.919
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,30
|6.679.019.903
|% 4,28
|
|ASTOR
|132,20
|5.536.356.983
|% -5,16
|
|THYAO
|256,40
|5.304.273.613
|% -1,27
|
|PETKM
|19,76
|4.614.583.475
|% 1,80
|
|KRDMD
|26,36
|4.280.861.048
|% 3,94
|
|ZOREN
|5,23
|2.411.273.193
|% 5,02
|
|ADESE
|2,03
|805.459.503
|% -8,56
|
|SKBNK
|4,05
|1.072.448.581
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,40
|4.025.629.812
|% -0,55
|
|ODAS
|12,88
|3.051.384.584
|% 6,01
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0579
|27,0695
|% 0,05
|
|Euro
|29,5602
|29,5716
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3806
|34,5530
|% 0,42
|
|Frank
|30,6626
|30,8473
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1940
|7,2301
|% 0,11
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|4,10
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|2,29
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-12,00
|
|Tam
|11.097
|11.166
|-18,00
|
|Yarım
|5.565
|5.609
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,68
|0,10
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|0,17
|