***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
19.08.2023 13:10
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Serkan Asan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan'ın, Pendikspor A.Ş.'ye geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187451
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
|| -251,18
|Açılış
|: 7.804
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|Önceki Kapanış
|: 7.764
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7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,0689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 27,1550
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|Önceki Kapanış
|: 27,1500
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27,2346
En Düşük
27,0276
18:0529,4737
En Yüksek
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|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
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29,3730
18:051.645,38
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.646,52
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
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1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0662
|27,0689
|% -0,04
|
|Euro
|29,4222
|29,4737
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,3713
|34,5436
|% -0,11
|
|Frank
|30,5640
|30,7482
|% -0,45
|
|Riyal
|7,2020
|7,2381
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.647
|1,59
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.064
|11.153
|25,00
|
|Yarım
|5.549
|5.602
|13,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.801
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,06
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
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17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem