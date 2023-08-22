***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
22.08.2023 19:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmeleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Maximiliano Gomez Gonzalez
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, Cadiz CF'e geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188411
BIST
'
18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,35
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
18:0527,2109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0688
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
18:0529,5349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0652
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.659,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.659,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PLTUR
|16,72
|280.208.130
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|96.323.792
|% 10,00
|
|KUYAS
|47,52
|205.318.944
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.065.796
|% 10,00
|
|EGPRO
|160,60
|159.201.790
|% 10,00
|
|INGRM
|861,10
|20.220.350
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|16.913.993
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,47
|15.642.466
|% -9,96
|
|HKTM
|73,75
|342.192.469
|% -9,95
|
|GSDDE
|9,25
|188.526.808
|% -9,93
|
|TUPRS
|139,00
|13.738.910.168
|% -0,50
|
|THYAO
|254,90
|12.206.465.454
|% -1,58
|
|EREGL
|44,58
|7.958.220.256
|% -0,93
|
|TCELL
|58,75
|6.688.912.716
|% 3,34
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|YKBNK
|15,46
|5.523.268.581
|% -3,44
|
|ZOREN
|4,98
|1.653.902.391
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,90
|2.659.732.555
|% -1,44
|
|SKBNK
|3,95
|1.186.042.641
|% -2,23
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1965
|27,2065
|% 0,24
|
|Euro
|29,5300
|29,5582
|% -0,14
|
|Sterlin
|34,5349
|34,7081
|% 0,04
|
|Frank
|30,7874
|30,9729
|% 0,04
|
|Riyal
|7,2293
|7,2655
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|2,42
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|6,35
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.208
|11.319
|73,00
|
|Yarım
|5.621
|5.686
|37,00
|
|Çeyrek
|2.802
|2.843
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,47
|0,12
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem