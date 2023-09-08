***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
08.09.2023 21:34
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Batista Adelino Mendy
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Angers SCO
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193467
BIST
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18:058.325
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 8.371
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|Önceki Kapanış
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26,9448
En Düşük
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|: 1.654,82
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1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
|
|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
|
|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8433
|26,8515
|% 0,19
|
|Euro
|28,7302
|28,7456
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,3507
|33,5179
|% 0,04
|
|Frank
|29,9413
|30,1217
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1348
|7,1706
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|1,73
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.007
|11.128
|19,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|0,56
|