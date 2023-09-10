***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
10.09.2023 14:34
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Nicolas Pepe
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Nicolas Pepe'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193541
BIST
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18:058.325
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
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En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
|
|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
|
|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8331
|26,8365
|% 0,13
|
|Euro
|28,6931
|28,7296
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3535
|33,5207
|% 0,05
|
|Frank
|29,9388
|30,1192
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1359
|7,1717
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|1,83
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.008
|11.129
|20,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,41
|90,41
|0,49
|