***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
11.09.2023 15:11
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Ebere Paul Onuachu
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Southampton FC
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Southampton FC'nin profesyonel futbolcusu Ebere Paul Onuachu'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193722
BIST
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16:598.156
En Düşük
|Değişim
|: -2,03%
|| -168,82
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.149
En Yüksek
8.404
16:5926,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0583
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5928,9076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1780
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:591.664,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.664,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:59
|RYGYO
|23,76
|102.517.184
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|80.743.899
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.324.492
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.942.083
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.644.686
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,04
|8.346.674.558
|% 6,86
|
|KZGYO
|47,32
|5.574.782.132
|% 6,62
|
|THYAO
|236,70
|5.371.689.457
|% -2,71
|
|ENKAI
|35,38
|5.063.051.502
|% 3,33
|
|ISCTR
|23,14
|4.745.294.324
|% -6,32
|
|ZOREN
|5,10
|2.541.105.391
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,10
|3.439.701.817
|% -4,01
|
|SKBNK
|5,73
|1.592.336.607
|% 3,80
|
|KOZAL
|33,04
|8.346.674.558
|% 6,86
|
|KLGYO
|3,34
|760.688.710
|% 0,00
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8640
|26,8948
|% 0,22
|
|Euro
|28,8962
|28,9076
|% 0,62
|
|Sterlin
|33,5781
|33,7465
|% 0,66
|
|Frank
|30,0220
|30,2029
|% 0,31
|
|Riyal
|7,1441
|7,1799
|% 0,15
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|6,57
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,09
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.061
|11.141
|32,00
|
|Yarım
|5.547
|5.593
|17,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.797
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,13
|
|B. Petrol
|90,99
|90,99
|0,34
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14MERCN
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 38.24 lira fiyatla işlem gören hissede 978, 585 adet işlem
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17:13XU100
Endeks 8, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
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17:13ENERY
Yüzde -9.22 oranında düşüşle 186.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 369, 814 adet işlem
-
17:12IZENR
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 840, 540 adet işlem
-
17:11ANGEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 397 adet işlem