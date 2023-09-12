***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
12.09.2023 12:21
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Ognjen Bakic
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Serbest Statü
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ognjen Bakic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194117
BIST
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13:028.156
En Düşük
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En Düşük
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En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ALFAS
|150,70
|1.117.971.939
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.137.091
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.054.113
|% 10,00
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|NUHCM
|255,20
|186.827.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.610.510,00
|1.610.510
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.026.185.569
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|522.012.279
|% -9,99
|
|OFSYM
|84,50
|229.010.357
|% -7,95
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|THYAO
|236,00
|2.997.594.346
|% 0,64
|
|ASTOR
|142,80
|2.908.865.460
|% 2,73
|
|SISE
|54,05
|2.666.054.334
|% -1,01
|
|ENKAI
|35,34
|2.179.896.019
|% 1,79
|
|ZOREN
|5,03
|1.368.726.918
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|243.097.755
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,93
|1.061.765.444
|% -1,11
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8806
|26,8843
|% 0,07
|
|Euro
|28,8440
|28,8504
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,4263
|33,5939
|% -0,21
|
|Frank
|30,0270
|30,2079
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,10
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.442
|-34,00
|
|Tam
|11.048
|11.115
|-38,00
|
|Yarım
|5.541
|5.580
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.790
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|91,31
|91,31
|0,66
|