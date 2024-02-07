***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
07.02.2024 14:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Thomas Andre Meunier
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Serbest Statü
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier'un Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247533
BIST
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16:498.885
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 16,34
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:4930,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0455
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:4933,0050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1102
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:492.001,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,48
|Açılış
|: 2.001,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,47
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AVHOL
|56,70
|140.572.940
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.263.210.677
|% 9,99
|
|KARYE
|50,70
|184.007.991
|% 9,98
|
|OBASE
|53,10
|114.891.508
|% 9,98
|
|BRKVY
|92,55
|146.139.876
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,26
|29.294.264
|% -49,50
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,36
|177.278.407
|% -9,98
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|UMPAS
|9,54
|2.452.247
|% -7,02
|
|THYAO
|288,25
|6.125.740.191
|% -0,95
|
|EREGL
|45,20
|6.029.762.589
|% 2,26
|
|TUPRS
|155,20
|4.707.573.951
|% 0,45
|
|PETKM
|23,86
|4.503.605.128
|% 1,71
|
|SAHOL
|80,45
|4.213.431.931
|% 4,01
|
|ZOREN
|5,03
|1.511.111.559
|% 0,60
|
|TSPOR
|1,75
|418.024.446
|% 5,42
|
|AKFGY
|2,25
|465.293.384
|% 2,74
|
|PETKM
|23,86
|4.503.605.128
|% 1,71
|
|ADESE
|2,88
|448.112.818
|% 9,92
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5944
|30,5980
|% 0,15
|
|Euro
|32,9866
|32,9967
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,5271
|38,7204
|% 0,37
|
|Frank
|34,9758
|35,1865
|% -0,06
|
|Riyal
|8,1334
|8,1742
|% 0,12
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,28
|22,32
|% 0,66
|
|Platin
|887,81
|888,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,12
|935,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,67
|2.035,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:47
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17:02KARYE
Yüzde 9.98 oranında artışla 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 698, 182 adet işlem
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17:01SAYAS
Yüzde 6.98 oranında artışla 116.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 010, 790 adet işlem
-
17:00SDTTR
Yüzde 5.00 oranında artışla 446.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 774, 951 adet işlem
-
16:59CANTE
Yüzde 4.10 oranında artışla 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 624, 786 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, AKBNK, KCHOL