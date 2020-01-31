***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıManoel Messias Silva CarvalhoTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüCruzeiro EsporteGörüşme SonucuAnlaşma Sağlanmıştır.Sözleşme TarihiSözleşme SüresiAşağıda açıklanmıştır.Sözleşme BedeliAşağıda açıklanmıştır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAşağıda açıklanmıştır.Transfer ŞekliKiralama (Renting from)AçıklamalarManoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816063BIST