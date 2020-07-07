***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
07.07.2020 17:33
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Muhammet Taha Tepe
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Altınordu A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2.383.000.-TL ödenecektir. Ayrıca, Altınordu A.Ş.'ye
Futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu A.Ş.'ye ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %20'si ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856126
BIST
17:19119.665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.179,38
|Açılış
|: 118.792
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|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:196,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 6,8850
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|Önceki Kapanış
|: 6,8790
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6,8689
En Düşük
6,8520
17:197,7463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 7,7700
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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En Düşük
7,7340
17:19395,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 395,92
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|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|54.959.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|5,29
|8.140.764
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|121.806.035
|% 9,98
|
|BJKAS
|3,23
|236.219.913
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|85.064.981
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,26
|16.092.650
|% -6,37
|
|CRDFA
|4,21
|3.158.432
|% -5,82
|
|EKGYO
|2,28
|3.982.243.981
|% 6,54
|
|SISE
|6,47
|1.752.202.599
|% 8,38
|
|ODAS
|2,91
|1.548.926.965
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,04
|1.388.115.314
|% 1,29
|
|GARAN
|8,36
|1.350.542.296
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,28
|3.982.243.981
|% 6,54
|
|ODAS
|2,91
|1.548.926.965
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,91
|693.350.252
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,76
|532.613.940
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,25
|636.126.986
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6040
|8,6472
|% 0,69
|
|Frank
|7,2604
|7,3041
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|9,51
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.583
|12,10
|
|Tam
|2.639
|2.651
|12,40
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|6,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,20
|