***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıStiven Ricardo Plaza CastilloTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüReal Valladolid KulübüGörüşme SonucuAnlaşma sağlanmıştır.Sözleşme Tarihi08.08.2020Sözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme BedeliAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklama metninde yer almaktadır.Transfer ŞekliKiralama (Renting from)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, satın alma opsiyonlu olarak 2(İki) yıl süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Valladolid Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Valladolid Kulübüne kiralama bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 100.000.-EUR ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867015BIST