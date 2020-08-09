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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi

09.08.2020 00:18
GÜNCEL HABERLER



***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )

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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Stiven Ricardo Plaza Castillo
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Real Valladolid Kulübü
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
08.08.2020
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar

Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, satın alma opsiyonlu olarak 2(İki) yıl süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Valladolid Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Valladolid Kulübüne kiralama bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 100.000.-EUR ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867015


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