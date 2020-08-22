***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıFlavio Medeiros da SilvaTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüEC BahiaGörüşme SonucuAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme TarihiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme BedeliAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklama metninde yer almaktadır.Transfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir.Ayrıca, Bahia Kulübüne Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870779BIST