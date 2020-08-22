***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
22.08.2020 16:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Flavio Medeiros da Silva
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
EC Bahia
Görüşme Sonucu
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Tarihi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, Bahia Kulübüne Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870779
BIST
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|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
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|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
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|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
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|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
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|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
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|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
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|ZOREN
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|950.053.331
|% -9,97
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|TRCAS
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|190.461.901
|% -9,97
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|PETKM
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|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
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|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3324
|7,3402
|% 0,59
|
|Euro
|8,6153
|8,6440
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,5757
|9,6237
|% -0,42
|
|Frank
|8,0162
|8,0645
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9506
|1,9604
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-6,37
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|Altın Gr.
|457
|457
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,80
|-0,47
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,11
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|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,58
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