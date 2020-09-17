***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
17.09.2020 15:18
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Benik Tunani Afobe
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Stoke City Kulübü
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
17.09.2020
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübüne kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875453
BIST
16:331.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,66
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:337,5633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0591
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:338,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0703
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9386
En Düşük
8,8040
16:33470,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,43
|Açılış
|: 470,59
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:33
|FMIZP
|111,10
|72.282.284
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,13
|704.173.402
|% -1,26
|
|AVOD
|4,43
|533.549.373
|% 9,65
|
|PETKM
|4,31
|422.832.768
|% -0,92
|
|JANTS
|219,00
|337.922.477
|% 6,10
|
|GARAN
|6,66
|336.439.659
|% -0,75
|
|KRDMD
|3,13
|704.173.402
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,54
|247.162.428
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|162.237.186
|% -2,75
|
|AVOD
|4,43
|533.549.373
|% 9,65
|
|DOHOL
|2,25
|275.213.146
|% 1,81
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5593
|7,5633
|% 0,79
|
|Euro
|8,9276
|8,9378
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,7053
|9,7540
|% -0,01
|
|Frank
|8,2603
|8,3100
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0081
|2,0182
|% 0,63
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-22,67
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-13,33
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-6,45
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,16
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,30
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 48 kaybederek (% -0.44 ) 1, 231
-
16:44XU100
Endeks 1, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 8, 708.00 milyon TL de
-
16:44EGGUB
Yüzde -9.11 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 407, 808 adet işlem
-
16:43LKMNH
Yüzde -9.65 oranında düşüşle 10.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 210, 818 adet işlem
-
16:40TUCLK
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 863, 536 adet işlem