***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
18.09.2020 15:07
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Lewis Renard Baker
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Chelsea Kulübü
Görüşme Sonucu
Anlaşma Sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
18.09.2020
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875652
BIST
16:211.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:217,5751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:218,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:21474,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,49
|Açılış
|: 474,21
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:19
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|64.449.875
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.318.468
|% 2,87
|
|PETKM
|4,39
|730.576.396
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,58
|546.090.487
|% 6,61
|
|DGKLB
|2,61
|422.559.862
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,50
|387.680.414
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.318.468
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,58
|546.090.487
|% 6,61
|
|PETKM
|4,39
|730.576.396
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|422.559.862
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|121.772.997
|% 0,00
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5698
|7,5737
|% 0,36
|
|Euro
|8,9647
|8,9738
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7842
|9,8332
|% 0,25
|
|Frank
|8,2885
|8,3384
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0121
|2,0222
|% 0,32
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,10
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|20,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|20,58
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|9,95
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,36
|
Seans Raporu
16:19
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 38 artarak (% 0.14 ) 1, 018
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, BEYAZ, ARTI, BMELK, COSMO, OSMEN, UZERB, ROYAL, TKURU, YBTAS
-
16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, YONGA, TACTR, BRKO
-
16:35
DENGE, DMSAS, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:35
DAGHL, GOLTS, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında