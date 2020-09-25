***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
25.09.2020 15:37
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Fousseni Diabate
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Leicester City
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, Leicester City Kulübüne Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876709
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|VANGD
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|TKURU
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|3.837.172
|% 10,00
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|YBTAS
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|HURGZ
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|ARMDA
|66,00
|34.203.188
|% -9,96
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|102,10
|39.786.297
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|7,62
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|SISE
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|1.780.720.982
|% 2,49
|
|ASELS
|17,30
|1.127.083.642
|% 1,94
|
|AKBNK
|5,13
|687.242.576
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|653.909.541
|% 0,30
|
|GARAN
|7,21
|3.186.179.899
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|SISE
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|1.780.720.982
|% 2,49
|
|HURGZ
|1,98
|468.052.221
|% -10,00
|
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|653.909.541
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|EKGYO
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|334.067.549
|% 1,15
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|17:11
|Alış
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|%
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|
|Euro
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|8,8963
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,6679
|9,7163
|% -0,21
|
|Frank
|8,1831
|8,2324
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0299
|2,0400
|% 0,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-9,01
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|6,00
|
|Tam
|3.030
|3.106
|3,13
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|1,51
|
|Çeyrek
|734
|751
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,87
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,25
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