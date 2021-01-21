***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
21.01.2021 15:15
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Fousseni Diabate
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Fousseni Diabate, 2020/2021 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Göztepe A.Ş'ye kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2020/2021 sezonu ikinci yarısındaki garanti maaş ödemeleri, Göztepe A.Ş. ile Kulübümüz tarafından eşit oranda paylaşılarak ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903667
BIST
16:311.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,55
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.563
16:317,3659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0532
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:318,9669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:31442,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,65
|Açılış
|: 442,09
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:31
|VAKFN
|6,60
|178.331.229
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.441.380
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,02
|79.454.402
|% -9,06
|
|GARAN
|10,16
|2.023.455.929
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,55
|1.927.731.848
|% 3,66
|
|KARSN
|4,55
|1.072.686.610
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,98
|984.171.203
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,24
|802.538.617
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,55
|1.927.731.848
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,61
|579.320.523
|% 1,90
|
|TSKB
|1,97
|501.470.121
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,24
|802.538.617
|% 1,57
|
|KARSN
|4,55
|1.072.686.610
|% 9,90
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3628
|7,3659
|% -0,72
|
|Euro
|8,9641
|8,9669
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,0725
|10,1231
|% -0,21
|
|Frank
|8,2814
|8,3313
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% -0,68
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-0,98
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|-2,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-8,06
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,89
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|-0,11
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:43PAGYO
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 737, 599 adet işlem
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16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, ISCTR
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 14 kaybederek (% -0.23 ) 1, 389
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, AGYO, AYCES, DOKTA, SEKUR, TACTR, KARSN, UFUK, VERUS, ESCOM
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, KLNMA, YONGA