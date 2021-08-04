***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
04.08.2021 19:15
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Flavio Medeiros Da Silva
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
04.08.2021
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954832
BIST
18:051.432
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,90
|5.232.566
|% 10,00
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|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
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|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
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|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
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|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
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|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
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|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
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|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
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|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
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|SNKRN
|21,06
|797.164
|% -9,22
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|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
|
|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
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|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
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|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
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|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5316
|8,5361
|% 0,73
|
|Euro
|10,1154
|10,1273
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,8559
|11,9153
|% 0,98
|
|Frank
|9,3780
|9,4345
|% 0,66
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|Riyal
|2,2689
|2,2803
|% 0,66
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-7,70
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|0,78
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