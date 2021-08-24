***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
24.08.2021 18:28
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Stefano Wilfred Denswil
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Bologna FC
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
24.08.2021
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960295
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4125
|8,4175
|% -0,02
|
|Euro
|9,8917
|9,8990
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,5172
|11,5750
|% -0,11
|
|Frank
|9,1800
|9,2353
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2367
|2,2479
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,03
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|70,44
|70,44
|2,07
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