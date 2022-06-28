***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
28.06.2022 13:17
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Murat Cem Akpınar
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Tarihi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar, 2022/2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039652
BIST
15:552.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,11
|Açılış
|: 2.545
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|Önceki Kapanış
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2.561
En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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17,4694
15:55976,75
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.850.480
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.450.107
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|6.651.134
|% 9,75
|
|OYAYO
|8,53
|7.335.488
|% 9,50
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,37
|92.805.243
|% -7,91
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,52
|121.024.530
|% -4,48
|
|PRZMA
|3,41
|2.342.940
|% -3,94
|
|THYAO
|48,98
|3.760.736.466
|% -1,17
|
|SISE
|21,86
|1.203.649.495
|% 0,92
|
|EREGL
|27,78
|1.057.093.325
|% -0,22
|
|SAHOL
|20,42
|987.401.885
|% 0,89
|
|KRDMD
|11,97
|856.228.552
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,56
|764.554.380
|% -1,94
|
|ODAS
|3,15
|494.738.992
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|373.089.157
|% 2,33
|
|TSKB
|2,13
|285.014.992
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,48
|711.847.294
|% -0,35
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6630
|16,6752
|% 0,90
|
|Euro
|17,5352
|17,5577
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,3113
|20,4132
|% 0,47
|
|Frank
|17,3308
|17,4352
|% 0,66
|
|Riyal
|4,4270
|4,4492
|% 0,82
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,32
|
|Altın Gr.
|977
|977
|7,82
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.619
|26,00
|
|Tam
|6.501
|6.597
|5,00
|
|Yarım
|3.192
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,70
|