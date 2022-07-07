***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıFousseni DiabateTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüTrabzonspor A.Ş.Görüşme SonucuAnlaşma Sağlanmıştır.Sözleşme TarihiSözleşme SüresiSözleşme BedeliAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklama metninde yer almaktadır.Transfer ŞekliSatma (Sale)AçıklamalarProfesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcunun Partizan Kulübünden başka bir Kulübe transferi halinde, transfer bedelinin %5'i Kulübümüze ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043185BIST