***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
07.07.2022 17:17
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Fousseni Diabate
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma Sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcunun Partizan Kulübünden başka bir Kulübe transferi halinde, transfer bedelinin %5'i Kulübümüze ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043185
BIST
17:142.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,99
|Açılış
|: 2.412
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|Önceki Kapanış
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2.429
En Düşük
2.404
17:1417,2672
En Yüksek
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En Düşük
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17:1417,6161
En Yüksek
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970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:13
|IZFAS
|2,47
|3.272.012
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.404.568
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|26.315.443
|% 9,87
|
|YAYLA
|4,77
|62.887.466
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.667.840
|% -3,48
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|ODAS
|2,84
|306.307.193
|% 2,53
|
|OYAKC
|13,05
|287.161.304
|% 4,40
|
|PGSUS
|182,40
|249.400.246
|% -0,65
|
|GESAN
|47,42
|205.035.734
|% 2,69
|
|BERA
|15,22
|179.686.930
|% 3,26
|
|ODAS
|2,84
|306.307.193
|% 2,53
|
|OYAKC
|13,05
|287.161.304
|% 4,40
|
|MOBTL
|1,72
|32.216.946
|% 0,58
|
|HLGYO
|2,16
|37.134.141
|% 0,47
|
|YAYLA
|4,77
|62.887.466
|% 9,66
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2545
|17,2687
|% 0,31
|
|Euro
|17,5888
|17,6066
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6169
|20,7202
|% 0,76
|
|Frank
|17,6498
|17,7561
|% -0,06
|
|Riyal
|4,5772
|4,6002
|% 0,11
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|9,83
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.501
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.182
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,48
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,15
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|B. Petrol
|105
|105
|4,54
|