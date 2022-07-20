***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
20.07.2022 15:11
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Erce Kardeşler
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046957
BIST
17:242.508
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BIST En Aktif Hisseler17:22
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
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|HEDEF
|8,26
|35.124.130
|% 9,99
|
|MARKA
|2,99
|2.199.341
|% 9,93
|
|DOBUR
|50,75
|15.925.226
|% 9,85
|
|VANGD
|4,03
|9.872.276
|% 9,81
|
|LIDER
|24,64
|164.013.342
|% -8,06
|
|ALKA
|40,98
|42.920.619
|% -5,45
|
|SANFM
|15,81
|15.686.495
|% -5,05
|
|HUBVC
|9,03
|24.832.337
|% -4,95
|
|IMASM
|64,95
|54.827.748
|% -4,34
|
|THYAO
|51,55
|3.845.672.726
|% 0,39
|
|SISE
|21,20
|1.350.032.076
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,04
|1.052.682.712
|% 1,00
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|ODAS
|3,72
|973.600.723
|% 3,91
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|EREGL
|27,94
|916.059.821
|% -1,06
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|EKGYO
|3,04
|1.052.682.712
|% 1,00
|
|ODAS
|3,72
|973.600.723
|% 3,91
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|SKBNK
|1,32
|292.578.814
|% 6,45
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|TSKB
|2,30
|390.612.906
|% 2,22
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|YKBNK
|4,63
|726.366.391
|% 0,65
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|17:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,6847
|17,7228
|% 0,69
|
|Euro
|18,0332
|18,0636
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,0367
|21,1422
|% 0,07
|
|Frank
|18,1558
|18,2652
|% 0,61
|
|Riyal
|4,6987
|4,7222
|% 0,62
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.704
|1.705
|8,08
|
|Altın Gr.
|973
|973
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.632
|6.696
|88,00
|
|Yarım
|3.232
|3.276
|47,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.638
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,08
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|B. Petrol
|104
|104
|-2,87
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