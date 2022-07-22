***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıFlavio Mederios Da SilvaTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüTrabzonspor A.Ş.Görüşme SonucuAnlaşma sağlanmıştır.Sözleşme TarihiSözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme BedeliAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklama metninde yer almaktadır.Transfer ŞekliKiraya Verme (Renting to)AçıklamalarProfesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altaawoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Kulübümüze, 2.000.000.-USD sözleşme fesih bedeli ödeyecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047480BIST