***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
22.07.2022 23:34
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Flavio Mederios Da Silva
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altaawoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Kulübümüze, 2.000.000.-USD sözleşme fesih bedeli ödeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047480
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
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|Önceki Kapanış
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2.543
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,6262
18:0518,1925
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991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7325
|17,7552
|% 0,26
|
|Euro
|18,0845
|18,1925
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2221
|21,3286
|% 0,08
|
|Frank
|18,3706
|18,4813
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7075
|4,7311
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|8,94
|
|Altın Gr.
|984
|985
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.608
|6.714
|-48,00
|
|Yarım
|3.220
|3.285
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,63
|-0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,34
|