***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
28.07.2022 16:36
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Batuhan Kör
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör, 2022/2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Manisa Futbol Yatırımları A.Ş.'ye kiralanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048591
BIST
16:492.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:4917,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0349
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:4918,2342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0401
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:491.008,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.008,75
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:47
|PRKAB
|29,04
|258.938.794
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.279.294
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.218.212
|% -9,95
|
|FENER
|49,98
|332.773.380
|% -8,46
|
|MTRKS
|57,50
|19.718.972
|% -7,48
|
|YEOTK
|88,35
|217.162.536
|% -5,05
|
|THYAO
|49,78
|2.543.099.216
|% 0,16
|
|SISE
|21,38
|1.559.870.356
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,67
|1.187.517.758
|% -2,91
|
|AKBNK
|8,51
|1.059.242.135
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,20
|994.779.437
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,20
|994.779.437
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,67
|1.187.517.758
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,63
|293.970.541
|% 0,62
|
|ODAS
|3,76
|570.411.226
|% 1,90
|
|TSKB
|2,60
|391.377.823
|% -0,76
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9082
|17,9197
|% 0,23
|
|Euro
|18,1913
|18,2248
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,6918
|21,8006
|% 0,09
|
|Frank
|18,6498
|18,7621
|% 0,48
|
|Riyal
|4,7588
|4,7826
|% 0,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|19,82
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|13,73
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|70,00
|
|Tam
|6.738
|6.808
|17,00
|
|Yarım
|3.283
|3.328
|8,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,38
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,62
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 96 kaybederek (% -0.11 ) 2, 703
-
17:02XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 24, 498.00 milyon TL de
-
17:02GLYHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 720, 916 adet işlem
-
16:59TMSN
Yüzde 6.84 oranında artışla 45.90 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 138, 926 adet işlem
-
16:57XU100
Endeks 2, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 24, 070.00 milyon TL de