***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
09.08.2022 12:50
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Berat Ayberk Özdemir
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053431
BIST
15:282.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 11,56
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
15:2817,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0262
|Açılış
|: 17,9850
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|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
15:2818,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2635
|Açılış
|: 18,4200
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|Önceki Kapanış
|: 18,3900
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18,5452
En Düşük
18,2578
15:281.034,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.034,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ASUZU
|264,60
|196.395.063
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|383.404.780
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|244.294.083
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.520.878
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|16.648.236
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.369.619
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.362.295.918
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,30
|1.496.243.923
|% -9,39
|
|THYAO
|59,05
|2.420.766.255
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,34
|1.649.283.200
|% 1,91
|
|KOZAL
|157,30
|1.496.243.923
|% -9,39
|
|KOZAA
|26,98
|1.362.295.918
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,73
|1.334.532.515
|% 2,64
|
|YKBNK
|5,34
|1.649.283.200
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,52
|984.443.541
|% 1,73
|
|ZOREN
|2,71
|662.147.127
|% 4,63
|
|ODAS
|3,94
|917.707.382
|% -5,97
|
|TSKB
|3,35
|576.061.040
|% 3,08
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9052
|17,9180
|% 0,11
|
|Euro
|18,4984
|18,5162
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,6885
|21,7973
|% 0,56
|
|Frank
|18,8675
|18,9811
|% 0,84
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,23
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|11,23
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.035
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.005
|-5,00
|
|Tam
|6.926
|6.979
|-18,00
|
|Yarım
|3.375
|3.412
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|-1,45
|