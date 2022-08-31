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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi

31.08.2022 10:51
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlan


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )

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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Andreas Evald Cornelius
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar

Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059027


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Çeyrek 1.632 1.647 -8,00  
Gümüş.Ons 17,67 17,69 -0,32  
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