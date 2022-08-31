***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıAndreas Evald CorneliusTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüTrabzonspor A.Ş.Görüşme SonucuAnlaşma sağlanmıştır.Sözleşme TarihiSözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme BedeliAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklama metninde yer almaktadır.Transfer ŞekliSatma (Sale)AçıklamalarProfesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059027BIST