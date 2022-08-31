***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
31.08.2022 10:51
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Andreas Evald Cornelius
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059027
BIST
11:543.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -24,51
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:5418,2014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:5418,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:54996,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,41
|Açılış
|: 996,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:54
|CLEBI
|397,10
|85.547.419
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|148.477.842
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|13.003.328
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,08
|114.678.877
|% 9,09
|
|MTRKS
|52,80
|1.638.067
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,74
|14.031.446
|% -5,69
|
|THYAO
|71,20
|2.546.387.703
|% -2,60
|
|HALKB
|9,15
|2.483.581.954
|% 6,15
|
|PETKM
|14,50
|2.299.683.019
|% 0,55
|
|VAKBN
|7,92
|1.497.712.146
|% 8,34
|
|EKGYO
|4,10
|1.287.126.016
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,10
|1.287.126.016
|% 2,24
|
|HALKB
|9,15
|2.483.581.954
|% 6,15
|
|VAKBN
|7,92
|1.497.712.146
|% 8,34
|
|PETKM
|14,50
|2.299.683.019
|% 0,55
|
|YKBNK
|6,99
|1.099.525.753
|% -0,71
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1954
|18,2014
|% 0,09
|
|Euro
|18,2940
|18,3130
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,0432
|21,1488
|% -0,17
|
|Frank
|18,5681
|18,6799
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8282
|4,8524
|% 0,08
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-8,29
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.680
|6.740
|-34,00
|
|Yarım
|3.255
|3.295
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,69
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-1,76
|