***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
07.09.2022 16:30
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarıştır. Anlaşmaya göre Fatih Karagümrük A.Ş., Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak 700.000.-EUR + KDV garanti bedel ve 300.000.-EUR + KDV de şarta bağlı bonus ödemesi yapacaktır.
Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacakları ise Kulü
17:153.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 38,69
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:1518,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:1518,2036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0360
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:151.000,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.000,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.000,33
BIST En Aktif Hisseler17:15
|UNLU
|6,93
|48.923.459
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.224.291.161
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.922.206
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.661.016
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.275.527
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.022.188
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,00
|54.945.082
|% -4,31
|
|AKBNK
|15,35
|12.522.063.477
|% -2,17
|
|YKBNK
|8,45
|10.828.268.510
|% 7,78
|
|THYAO
|73,30
|7.762.354.641
|% -1,87
|
|ISCTR
|11,31
|4.840.529.807
|% 9,91
|
|GARAN
|24,32
|4.666.796.452
|% 0,91
|
|YKBNK
|8,45
|10.828.268.510
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,96
|4.373.838.550
|% 1,64
|
|AKBNK
|15,35
|12.522.063.477
|% -2,17
|
|ISCTR
|11,31
|4.840.529.807
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.140.425.307
|% 9,93
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2318
|18,2380
|% 0,13
|
|Euro
|18,1996
|18,2036
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,8776
|20,9823
|% -0,42
|
|Frank
|18,6960
|18,8087
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8366
|4,8608
|% 0,02
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-11,84
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,64
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.759
|6.822
|-73,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|88,92
|88,92
|0,92
|