***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
16.09.2022 13:33
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüpılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Yusuf Ya
13:293.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,73
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.378
En Düşük
3.318
13:2918,2792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
13:2918,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0109
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
13:29976,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,46
|Açılış
|: 976,49
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler13:27
|IZFAS
|3,63
|12.857.935
|% 10,00
|
|MERKO
|5,92
|26.208.943
|% 9,83
|
|COSMO
|50,50
|1.092.980
|% 9,78
|
|ALMAD
|3,52
|19.682.720
|% 9,66
|
|FRIGO
|5,60
|80.174.583
|% 8,95
|
|NTHOL
|10,73
|14.219.214
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|71.456.508
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|1.744.587
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.314.888.899
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|50.728.761
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,12
|3.700.171.602
|% -5,16
|
|ISCTR
|8,92
|3.606.283.926
|% -2,62
|
|YKBNK
|7,17
|3.139.399.713
|% 1,27
|
|GARAN
|22,04
|2.985.878.405
|% -8,01
|
|HALKB
|9,94
|2.314.888.899
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,17
|3.139.399.713
|% 1,27
|
|ISCTR
|8,92
|3.606.283.926
|% -2,62
|
|EKGYO
|4,20
|1.569.119.100
|% 5,53
|
|AKBNK
|12,12
|3.700.171.602
|% -5,16
|
|HALKB
|9,94
|2.314.888.899
|% -9,96
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2672
|18,2812
|% 0,09
|
|Euro
|18,2469
|18,2612
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,7530
|20,8570
|% -0,65
|
|Frank
|18,9065
|19,0204
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8502
|4,8745
|% 0,02
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,96
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.707
|-79,00
|
|Tam
|6.618
|6.682
|-30,00
|
|Yarım
|3.225
|3.266
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.633
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,03
|91,03
|0,17
|