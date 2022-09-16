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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi

16.09.2022 13:33
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlan


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )

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Türkçe
Transfer Görüpılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Yusuf Ya
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler13:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 3,63 12.857.935 % 10,00  
MERKO 5,92 26.208.943 % 9,83  
COSMO 50,50 1.092.980 % 9,78  
ALMAD 3,52 19.682.720 % 9,66  
FRIGO 5,60 80.174.583 % 8,95  
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13:27 Alış Satış %  
Dolar 18,2672 18,2812 % 0,09  
Euro 18,2469 18,2612 % -0,02  
Sterlin 20,7530 20,8570 % -0,65  
Frank 18,9065 19,0204 % -0,09  
Riyal 4,8502 4,8745 % 0,02  
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13:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 -2,96  
Altın Gr. 975 975 -2,82  
Cumhuriyet 6.606 6.707 -79,00  
Tam 6.618 6.682 -30,00  
Yarım 3.225 3.266 -15,00  
Çeyrek 1.617 1.633 -8,00  
Gümüş.Ons 18,91 18,94 -0,25  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 -0,17  
B. Petrol 91,03 91,03 0,17  
Seans Raporu 13:27
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