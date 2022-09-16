***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıYusuf YazıcıTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüLosc LilleGörüşme SonucuAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme TarihiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme BedeliAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklama metninde yer almaktadır.Transfer ŞekliKiralama (Renting from)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda, Lille Kulübü ile anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, Lille Kulübüne geçici transfer bedeli olarak, 500.000.-EUR ödenecektir.Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2022-2023 futbol sezonu için garanti ücret olarak 25.000.000.-TL ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063543BIST