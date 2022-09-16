***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
16.09.2022 13:43
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Umut Dilan Bozok
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FC Lorient
Görüşme Sonucu
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Tarihi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok'un Kulübümüze transferi konusunda, FC Lorient ile anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, FC Lorient'e sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-Eur, 3 taksit halinde ödenecektir. FC Lorient'e ayrıca Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok ile 3 (Üç) yıllık anlaşma yapılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya
2022-2023 futbol sezonu için 26.250.000.-TL garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 31.500.000.-TL garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 36.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,9'u oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063545
BIST