***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
15.02.2023 17:10
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Lazar Markovic
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Gaziantep FK A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
15.02.2023
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Lazar Markovic'in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113576
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1073
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1078
18:051.110,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.110,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8457
|18,8495
|% 0,08
|
|Euro
|20,1327
|20,1362
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,5573
|22,6704
|% -1,34
|
|Frank
|20,2950
|20,4173
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0088
|5,0339
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-22,82
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.112
|-11,98
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.548
|7.618
|-100,00
|
|Yarım
|3.687
|3.728
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA