***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıTaha AltıkardeşTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüTrabzonspor A.Ş.Görüşme SonucuAnlaşma sağlanmıştır.Sözleşme TarihiSözleşme SüresiSözleşme BedeliAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklama metninde yer almaktadır.Transfer ŞekliSatma (Sale)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Taha Altıkardeş'in, Göztepe A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre kesin transfer için herhangi bir bedel alınmayacak olup, futbolcunun, yurt içi ve/veya yurt dışında bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde, transfer bedelinin %20'si, Göztepe A.Ş. tarafından Kulübümüze ödenecektir. Ayrıca, Göztepe A.Ş., futbolcunun transferi için yurt içi bir kulüpten transfer teklifi alması halinde, ön alım hakkını Kulübümüze tanıyacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165073BIST