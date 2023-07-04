***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
04.07.2023 12:19
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Taha Altıkardeş
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş'in, Göztepe A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre kesin transfer için herhangi bir bedel alınmayacak olup, futbolcunun, yurt içi ve/veya yurt dışında bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde, transfer bedelinin %20'si, Göztepe A.Ş. tarafından Kulübümüze ödenecektir. Ayrıca, Göztepe A.Ş., futbolcunun transferi için yurt içi bir kulüpten transfer teklifi alması halinde, ön alım hakkını Kulübümüze tanıyacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165073
BIST