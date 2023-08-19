***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıSerkan AsanTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüTrabzonspor A.Ş.Görüşme SonucuAnlaşma sağlanmıştır.Sözleşme TarihiSözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme BedeliAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklama metninde yer almaktadır.Transfer ŞekliKiraya Verme (Renting to)AçıklamalarProfesyonel futbolcumuz Serkan Asan'ın, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Pendikspor A.Ş., Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak 3.000.000.-TL + KDV ödeme yapacaktır. Futbolcumuz Serkan Asan'ın, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin maaş ve diğer tüm hakedişleri Pendikspor A.Ş. tarafından ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187452BIST