***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Şirketimiz aktifinde bulunan profesyonel futbolcu bonservis bedelleri rayiç değerlerinin tespiti için, SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 27 Ağustos 2020 tarihli değerleme raporu görüş kısmı ekte sunulmuştur.TTK 376. Madde hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve dipnotlar ekte sunulmuştur.TTK 376. Madde Kapsamında oluşan Özkaynağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.31 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla özkaynaklar Negatif (555.194.119)31 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon Pozitif 1.278.794.34231 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla özkaynaklar Pozitif 723.600.223TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.08.2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871468BIST