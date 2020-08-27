***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
27.08.2020 18:41
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Şirketimiz aktifinde bulunan profesyonel futbolcu bonservis bedelleri rayiç değerlerinin tespiti için, SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 27 Ağustos 2020 tarihli değerleme raporu görüş kısmı ekte sunulmuştur.
TTK 376. Madde hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve dipnotlar ekte sunulmuştur.
TTK 376. Madde Kapsamında oluşan Özkaynağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
31 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla özkaynaklar Negatif (555.194.119)
31 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon Pozitif 1.278.794.342
31 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla özkaynaklar Pozitif 723.600.223
TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.08.2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871468
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
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|Önceki Kapanış
|: 1.099
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1.112
En Düşük
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|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 462,75
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465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3469
|7,3558
|% -0,09
|
|Euro
|8,6678
|8,7087
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,6686
|9,7171
|% -0,32
|
|Frank
|8,0501
|8,0986
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9498
|1,9596
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-23,01
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,26
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,71
|45,71
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
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17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem