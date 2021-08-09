***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
09.08.2021 23:50
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mayıs 2021 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır.
31 Mayıs 2021 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yasal özkaynaklar negatif (611.299.917)
31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon pozitif 1.214.990.094
31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla özkaynaklar pozitif 603.690.177
TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.08.2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956612
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6558
En Düşük
8,5837
18:0510,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0119
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1747
En Düşük
10,1378
18:05480,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,11
|Açılış
|: 479,86
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6181
|8,6204
|% -0,21
|
|Euro
|10,1569
|10,1731
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9144
|11,9742
|% -0,01
|
|Frank
|9,3371
|9,3933
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-0,30
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-8,67
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,48
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,23
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|-1,42
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE