***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
17.02.2022 20:28
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Kasım 2021 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço, Dipnotlar ve Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. 30 Kasım 2021 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla yasal özkaynaklar
Negatif
-855.664.788
30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon
Pozitif
2.733.787.713
30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla özkaynaklar
Pozitif
1.878.122.925
TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2022 tarihli kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002574
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|829
|10,43
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|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
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|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
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|1.326
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