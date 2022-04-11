***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
11.04.2022 18:54
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28 Şubat 2022 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço, Dipnotlar ve Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. 28 Şubat 2022 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla yasal özkaynaklar Negatif -1.029.518.020
Rayiç Değerlere göre oluşan fon 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla
Pozitif 2.821.065.410
28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla özkaynaklar Pozitif 1.791.547.390
Sonuç olarak, Şirket varlıklarının yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir. TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.04.2022 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019299
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|TRGYO
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|192.547.263
|% 10,00
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|ISFIN
|4,62
|439.573.883
|% 10,00
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|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|218.404.411
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.637.441
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.737.768
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.601.846
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|65.641.151
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.505.322
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|34.040.248
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.016.803.156
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.782.376.656
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.980.269.079
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|1.818.722.650
|% 5,34
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|TSKB
|1,74
|876.157.196
|% 9,43
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|SKBNK
|1,17
|448.817.425
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|14,6957
|% -0,32
|
|Euro
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|15,9902
|% -0,35
|
|Sterlin
|19,0999
|19,1957
|% -0,31
|
|Frank
|15,7238
|15,8185
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9063
|3,9259
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|5,83
|
|Altın Gr.
|923
|923
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,19
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|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,04
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|99
|99
|-3,44
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17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
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17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem