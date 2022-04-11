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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

11.04.2022 18:54
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Açıklamalar

28 Şubat 2022 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço, Dipnotlar ve Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. 28 Şubat 2022 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla yasal özkaynaklar  Negatif -1.029.518.020
Rayiç Değerlere göre oluşan fon 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 
Pozitif 2.821.065.410
28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla özkaynaklar Pozitif 1.791.547.390
Sonuç olarak, Şirket varlıklarının yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir. TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.04.2022 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019299


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