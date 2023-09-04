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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

04.09.2023 19:15
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31 Mayıs 2023 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço, Dipnotlar ve Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. 31 Mayıs 2023 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla Yasal Özkaynaklar
           Negatif   -1.059.496.569
31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fonPozitif      7.838.872.892 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla Özkaynaklar                Pozitif      6.779.376.323 Sonuç olarak, Şirket varlıklarının yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir. TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.09.2023 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191459


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Cumhuriyet 11.264 11.434 2,00  
Tam 11.021 11.138 44,00  
Yarım 5.527 5.590 22,00  
Çeyrek 2.755 2.795 11,00  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 -0,21  
Gümüş Gr. 20,62 20,66 -0,11  
B. Petrol 89,01 89,01 0,46  
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